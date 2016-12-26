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По факту ДТП в отношении инспектора ГИБДД Уфы возбуждено уголовное дело

По факту ДТП в отношении инспектора ГИБДД Уфы возбуждено уголовное дело

Обстоятельства установлены в ходе служебной проверки.

 

Напомним, вечером 20 октября патрульный автомобиль, двигаясь по улице Ахметова, совершил наезд на пешехода. В ДТП пострадал уфимец 1998 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП гражданин получил травму головы.

 

«По данным медицинского освидетельствования, можно сказать, что сотрудники ДТП были трезвые. Руководством ведомства была назначена служебная проверка. Результаты переданы в следственные органы, где в отношении сотрудника, управлявшим автомобилем, было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"», - говорит начальник пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

 

В настоящее время решается вопрос о принятии мер в отношении сотрудника в соответствии с законодательством.



Автор: Светлана Назирова
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