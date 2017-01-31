Новые подробности трагедии в деревне Дубки

Новые подробности в деле о гибели 13-летнего ребенка, на которого упала глыба льда с водонапорной башни в деревне Дубки уфимского района. Трагедия произошла в минувшую субботу. Сегодня прокуратура Башкортостана потребовала наказать сотрудников управляющей компании, которые не обеспечили охрану сооружения. Об этом сообщили в ведомстве.

31 января

Как установили работники прокуратуры республики, арендатор водонапорной башни - компания ЖКХ «Шемяк» - проигнорировал требования законодательства о контроле за ее состоянием и охране от несанкционированного доступа. Из-за этого трое подростков беспрепятственно прошли на территорию объекта. Один из мальчиков стал пинать трубу башни, на которой образовалась наледь. В результате ему на голову обрушился осколок льда. От полученных травм пострадавший скончался. Прокуратура района внесла руководителю ООО ЖКХ «Шемяк» представление с требованием привлечь виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.