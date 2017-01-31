Новые подробности расследования трагедии в Белорецке

Напомним, накануне днем в Белорецке произошли вспышка газа, а затем и пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Башкортостану, по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

31 января

По уточненным данным Следкома, днем к хозяину по просьбе отремонтировать холодильник пришел местный житель, который принес с собой газовое оборудование для пайки материалов. Правила пользования газом в быту нарушили - из-за самовольного подключения оборудования произошел хлопок с разрушением конструкций квартиры и возникновением пожара. В результате хозяин квартиры погиб, его знакомый и дочь госпитализированы в больницу. Жильцов ближайших квартир эвакуировали. Злополучную квартиру опечатали. Обстоятельства следователи продолжают устанавливаться. Расследование продолжается.