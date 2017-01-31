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Дорожного рабочего сбили на проспекте Октября в Уфе

ДТП записал видеорегистратор. Автор ролика опубликовал его в социальных сетях.


По информации источников в ГИБДД Уфы, пострадавший госпитализирован с различными травмами в больницу. На кадрах ролика видно, как поток авто объезжает рабочих и установленные на проезжей части дорожные знаки. Но маневры соседних машин водитель внедорожника «Шкода Йети», похоже, не заметил или проигнорировал предупреждающие знаки, после чего сбил дорожного рабочего. Что послужило причиной, по которой водитель внедорожника совершил наезд, выясняют госавтоинспекторы. 

Автор: Екатерина Тимиряева
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