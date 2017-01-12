Юные финансисты соревновались в знаниях

В Уфе готовят будущие финансовые кадры. Сегодня старшеклассники соревновались в своих экономических знаниях на региональном туре Всероссийской олимпиады.

Капитал, рынок ценных бумаг, валютный рынок, акции и облигации. Эти слова — не пустой звук для старшеклассников. Они понимают и, главное, знают все эти термины. Так что им не составит особого труда ответить на вопрос, как и куда правильно инвестировать средства. Свои знания будущие финансисты проверили на олимпиаде.

«Было довольно-таки непросто, но задания, по моему мнению, были приемлемыми. Особенно понравилось то, что это проходило в несколько этапов, причем эти этапы были разными по содержанию. Это были и задачи по экономике — в целом как научное направление, так и более творческое направление, как ответы на вопросы. Проводили жесткий отбор, чтобы понять, что люди не просто откуда-то пришли», — говорит участник регионального тура, ученик лицея № 153 г. Уфы.

В Уфе региональный тур по финансовой грамотности проходит в шестой раз, а в России — уже в 12 раз. До появления такой олимпиады в школах не было предметов по подобным темам. Сейчас многие учебные заведения уже включают предметы по основам потребительских знаний в свои расписания. Педагоги уверены: такие навыки пригодятся школьникам во взрослой жизни.

«Мы наконец-то начинаем понимать, что мы не владеем финансовой грамотностью: не умеем вести семейный бюджет, не умеем считать деньги, не умеем вкладывать деньги, не умеем брать кредиты, не читаем договоры. То есть это все проблемы одной цепочки. Мы финансово безграмотны», — отметила председатель Башкирского регионального отделения «Финпотребсоюза» Елена Ситдикова.

Современные школьники знают о вложениях немало и могут дать фору многим взрослым. Члены жюри отмечают, что в этом заслуга как современных технологий, так и профильных олимпиад.

«С 2003 года идет целенаправленная работа по повышению финансовой грамотности в РБ, которая ведется под руководством Правительства РБ при участии Министерства финансов, Национального банка республики, других ведомственных органов, а также общественных организаций в виде «Финпотребсоюза». Благодаря этой целенаправленной работе мы можем сказать, что финансовая грамотность по чуть-чуть, но повышается. И как раз одним из мероприятий в этой череде является проведение олимпиады», — отметил начальник административного отдела Национального банка по РБ Уральского главного управления ЦБ РФ Шамиль Аминов.

19 января