#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Экономика

Впервые за много лет бюджет Уфы будет спланирован без дефицита

Впервые за много лет бюджет Уфы будет спланирован без дефицита

Сегодня городской совет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год. Предполагается, что доходы и расходы города в 2017 году составят 19 миллиардов 400 миллионов рублей. Впервые за много лет бюджет будет спланирован без дефицита.

 

«Не хотелось бы торопиться говорить, что это означает экономическое улучшение, но это, по крайней мере, означает стабильность. Бездефицитного бюджета удалось добиться во многом благодаря инновационному подходу. Нам удалось изыскать дополнительные ресурсы за счёт более эффективного использования имеющегося у города имущества. В первую очередь это нежилая недвижимость. Также мы изучаем, как получить в перспективе дополнительные средства за счёт самостоятельной разработки муниципалитетом проектов планировки и межевания под дальнейшую застройку. Поиск новых источников пополнения бюджета – совместная работа Совета и Администрации города», - прокомментировал принятое решение председатель городского Совета Уфы Валерий Трофимов.



Автор: Екатерина Тимиряева
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Каток на Акбузате
Такси мотор
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).