Впервые за много лет бюджет Уфы будет спланирован без дефицита

Сегодня городской совет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год. Предполагается, что доходы и расходы города в 2017 году составят 19 миллиардов 400 миллионов рублей. Впервые за много лет бюджет будет спланирован без дефицита.

«Не хотелось бы торопиться говорить, что это означает экономическое улучшение, но это, по крайней мере, означает стабильность. Бездефицитного бюджета удалось добиться во многом благодаря инновационному подходу. Нам удалось изыскать дополнительные ресурсы за счёт более эффективного использования имеющегося у города имущества. В первую очередь это нежилая недвижимость. Также мы изучаем, как получить в перспективе дополнительные средства за счёт самостоятельной разработки муниципалитетом проектов планировки и межевания под дальнейшую застройку. Поиск новых источников пополнения бюджета – совместная работа Совета и Администрации города», - прокомментировал принятое решение председатель городского Совета Уфы Валерий Трофимов.

21 декабря