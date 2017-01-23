В Уфе 12 выпускников центра инноваций социальной сферы защитили свои бизнес-проекты

В полку предпринимателей Башкортостана прибыло. Встреча инвесторов, предпринимателей и представителей власти состоялось сегодня в Доме инвестора.



Юлия Федорова - выпускник Акселератора проектов "Центра инноваций социальной сферы". Здесь она предложила устроить цех по пошиву сумок. По замыслу уфимки, работниками организации станут, прежде всего, люди с ограниченными возможностями здоровья.



Вместе с кураторами "Центра" девушка разработала и бизнес-план. А теперь в ее цеху по пошиву сумок работают 14 человек.



Алексей и Елена Барсуковы - также социальные предприниматели. Они предложили развивать систему здорового питания. Пока супруги пекут кондитерские изделия без содержания сахара, муки и жира в своей квартире, но в будущем они планируют поставлять такую выпечку на весь город.



Большие планы на будущее и у других участников программы. Среди представленных на суд экспертов проектов - детский сад, мастерская по изготовлению подделок Хэн мейд и многое другое. Их объединяет социальная направленность. И это черта современного общества - развитие социального предпринимательства.



Помогают и обучают новоиспеченных бизнесменов действующие предприниматели. Они признаются, что с радостью делятся своим уже наработанным опытом.



Стать слушателем лекций в акселераторе могут все желающие. Главное, чтобы бизнес-идея была социально значимой.







31 января