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В Уфе 12 выпускников центра инноваций социальной сферы защитили свои бизнес-проекты

В полку предпринимателей Башкортостана прибыло. Встреча инвесторов, предпринимателей и представителей власти состоялось сегодня в Доме инвестора.


Юлия Федорова - выпускник Акселератора проектов "Центра инноваций социальной сферы". Здесь она предложила устроить цех по пошиву сумок. По замыслу уфимки, работниками организации станут, прежде всего, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с кураторами "Центра" девушка разработала и бизнес-план. А теперь в ее цеху по пошиву сумок работают 14 человек.

Алексей и Елена Барсуковы - также социальные предприниматели. Они предложили развивать систему здорового питания. Пока супруги пекут кондитерские изделия без содержания сахара, муки и жира в своей квартире, но в будущем они планируют поставлять такую выпечку на весь город.

Большие планы на будущее и у других участников программы. Среди представленных на суд экспертов проектов - детский сад, мастерская по изготовлению подделок Хэн мейд и многое другое. Их объединяет социальная направленность. И это черта современного общества - развитие социального предпринимательства.

Помогают и обучают новоиспеченных бизнесменов действующие предприниматели. Они признаются, что с радостью делятся своим уже наработанным опытом.

Стать слушателем лекций в акселераторе могут все желающие. Главное, чтобы бизнес-идея была социально значимой.




Автор: Эрика Нажимова
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