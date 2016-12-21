В правительстве республики обсудили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года

Руководители рабочих групп отчитались об итогах и ходе работы. Директор института экономики, финансов и бизнеса башкирского государственного университета Рустем Ахунов выступил с докладом о сбалансированном развитии территорий.



- Расскажите о содержании вашего доклада.

- Сегодня предлагаются основные положения стратегии, которые стали результатом работы группы ученых Академии наук РБ. Тот раздел, за который отвечал я – это проблемы территориального развития Республики Башкортостан. Нами предложена управленческая модель по формированию сбалансированного пространства. Вот такие задачи мы решали, и сегодня на суд главы региона будут представлены научные результаты и научные обоснования этого проекта.

- Какая работа уже проведена на сегодня?

- Нами предложено выделение в Республике Башкортостан 7 экономических субрегионов или экономических зон. Предложена управленческая модель, которая предполагает кооперацию и координацию деятельности муниципалитетов и создание на этой основе отдельных муниципальных образований и экономических зон.

- Какие планы на наступающий год?



- Вы знаете, эта проблема действительно очень глубокая и, безусловно, требует уточнения определенных деталей. Я думаю, что дальнейшие задачи будут формулироваться вокруг уточнения ряда предложенных аспектов, в том числе уточнения выделенных для республики экономических зон, прогнозирование численности населения отдельных муниципальных образований и другие аспекты.

21 декабря