В Башкирии начали выпускать троллейбусы на базе автобуса

Уфимский троллейбусно-трамвайный завод и «НефАЗ» начали выпуск троллейбусов сделанных на базе автобуса. Электротранспорт нового поколения будет потреблять меньше энергии, а единый кузов снизит денежные и временные затраты на ремонт. Новая машина уже получила неофициальное прозвище - апельсин.



Без ковровой дорожки, оркестра и красной ленточки. Передача первого троллейбуса сделанного на базе «НефАЗа» проходит в деловом формате. Экологически чистый транспорт большой вместимости востребован во всем мире.



Совместное производство наладили уфимский трамвайно-троллейбусный завод и «НефАЗ». Одно из преимуществ сотрудничества - унификация кузова. На электротранспорт нового поколения подходят запчасти от автобусов такого же модельного ряда.





«Уфа всегда был троллейбусным городом. Сейчас мы возобновляем эти традиции совместно с нашими коллегами», - добавил руководитель проекта Денис Фазылов.

Перед конструкторами стояла задача - создать современную машину с адекватной стоимостью, учитывая экономическую ситуацию в стране. Опытный образец - среднепольный. Разработано ещё два проекта: с низким полом и переменной высотой. Установка нового оборудования позволит экономить до 30% электроэнергии.



У кузова усилена крыша для установки оборудования, двигатель внутреннего сгорания демонтирован, его место займет асинхронная электоустановка. Так же планируется поставить аккумуляторы высокой емкости. На них троллейбус сможет проехать до 15 километров.



Все оборудование установят на троллейбус в феврале, и в конце месяца начнут обкатывать на уфимских улицах. А в течение года, в подвижном электросоставе города должно появиться 10 таких же оранжевых апельсинов.







23 января