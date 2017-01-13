Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов

Руководитель уфимской строительной компании задолжал государству 49 миллионов рублей. 56-летний мужчина два года не платил налоги. Об этом сообщила прокуратура Кировского района города.

«По версии следствия в период с 2011 года по 2013 год уфимец отразил в налоговых декларациях заведомо ложные сведения, завышая суммы вычетов НДС в размере более 49 млн. рублей. Вину в совершении указанного преступления мужчина не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу», - уточнил старший помощник прокурора Кировского района Уфы Тагир Гибадуллин.