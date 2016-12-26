#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Экономика

Сельхозпроизводителей республики защитят парламентарии

Сельхозпроизводителей республики защитят парламентарии

Меры по защите сельхозпроизводителей разрабатывает парламент Башкортостана. Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая республики, выявлены недобросовестные практики со стороны торговых сетей при вновь заключаемых договорах поставки.

Мониторинг проводился для оценки действия новшеств законодательства, которые изменили взаимоотношения торговых сетей и производителей. В частности, летом прошлого года Госдума приняла поправки, которые с 1 января 2017-ого запретили дискриминационные поборы с производителей. Также изменились сроки оплаты, снижен до 5% максимальный размер ретро-бонусов торговым сетям от поставщиков. При этом любые другие вознаграждения запрещены.

По словам председателя Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, «некоторые ритейлеры пытаются обойти закон и переложить нагрузку на местных производителей». Проверки будут проходить в течение первого квартала 2017 года. Парламент региона продолжит отслеживать, как взаимодействую торговые сети с производителями.



Автор: Екатерина Тимиряева
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Мед суфле
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).