Сельхозпроизводителей республики защитят парламентарии

Меры по защите сельхозпроизводителей разрабатывает парламент Башкортостана. Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая республики, выявлены недобросовестные практики со стороны торговых сетей при вновь заключаемых договорах поставки.

Мониторинг проводился для оценки действия новшеств законодательства, которые изменили взаимоотношения торговых сетей и производителей. В частности, летом прошлого года Госдума приняла поправки, которые с 1 января 2017-ого запретили дискриминационные поборы с производителей. Также изменились сроки оплаты, снижен до 5% максимальный размер ретро-бонусов торговым сетям от поставщиков. При этом любые другие вознаграждения запрещены.

По словам председателя Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, «некоторые ритейлеры пытаются обойти закон и переложить нагрузку на местных производителей». Проверки будут проходить в течение первого квартала 2017 года. Парламент региона продолжит отслеживать, как взаимодействую торговые сети с производителями.

13 января