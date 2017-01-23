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Количество обращений в комиссию по защите прав предпринимателей уменьшилось

Количество обращений в комиссию по защите прав предпринимателей уменьшилось

В прокуратуре республики Башкортостан состоялось совещание с участием межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при генеральной прокуратуре России.

 

По словам представителей рабочей группы, в современных реалиях предприниматели сталкиваются с многими проблемами, будь то несвоевременное оказание государственных услуг, принятие неправомерных ненормативных правовых актов, проведение незаконных проверок и многое другое. Однако деятельность межведомственной рабочей группы и прокуратуры позволяет найти решения системных проблем, а также своевременно информирует о различных нарушениях прав предпринимателей. Подобная работа уже приносит свои плоды - более 60% обращений разрешаются в пользу бизнесменов.


«По количеству обращений, в сравнении с 2016 годом, мы получили меньше обращений. Это говорит о том, что те обращения, те проблемы, которые существуют, мы разрешаем эффективно, и к нам идут люди, у которого нет другой возможности, кроме как обратиться к уполномоченным», - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Рафаил Гибадуллин.



Рафаэль Хакимов



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