Количество обращений в комиссию по защите прав предпринимателей уменьшилось

В прокуратуре республики Башкортостан состоялось совещание с участием межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при генеральной прокуратуре России.

По словам представителей рабочей группы, в современных реалиях предприниматели сталкиваются с многими проблемами, будь то несвоевременное оказание государственных услуг, принятие неправомерных ненормативных правовых актов, проведение незаконных проверок и многое другое. Однако деятельность межведомственной рабочей группы и прокуратуры позволяет найти решения системных проблем, а также своевременно информирует о различных нарушениях прав предпринимателей. Подобная работа уже приносит свои плоды - более 60% обращений разрешаются в пользу бизнесменов.







«По количеству обращений, в сравнении с 2016 годом, мы получили меньше обращений. Это говорит о том, что те обращения, те проблемы, которые существуют, мы разрешаем эффективно, и к нам идут люди, у которого нет другой возможности, кроме как обратиться к уполномоченным», - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Рафаил Гибадуллин.







Рафаэль Хакимов

3 февраля