Какой будет жизнь в Башкортостане через 13 лет?

Сегодня в правительстве республики обсудили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года и наметили основные цели на 2017.



Республика завершает год с хорошими показателями. Об этом на заседании правительства Башкортостана заявил глава региона Рустэм Хамитов. По его словам, четвертый квартал 2016 показывает неплохую динамику. Выравнивается ситуация в строительстве, в том числе жилищном, а также в сферах торговли и услуг.



«Промышленное производство за 11 месяцев выросло на 2%, сельское хозяйство почти на 1%, оборот организаций превысил 2,5 триллиона рублей и прибавил почти 1,5%. Инфляция менее 5%. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета выросли на 10,6%. Наметился рост заработных плат», - говорит глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.



В 2017 Башкортостан вступает уверенно, однако сегодняшний темп развития недостаточно высок, отметил глава региона. Чтобы через 13 лет республика была в числе лучших по всем показателям, сейчас идет работа над документом-стратегией. В правительстве обсудили его содержание. Основные посылы сформированы исходя из послания Рустэма Хамитова.







«Это постоянно актуализируемый документ, который должен представлять для предприятий и организаций общее видение и прогнозы, которые могут использоваться ими для построения прогнозов и планов на долгосрочную перспективу. Для государственных и муниципальных органов это основной документ для формирования средне-долгосрочных прогнозов бюджета, программ деятельности, госпрограмм и других документов. Для всех жителей республики это образ желаемого будущего», - уточняет премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.



Создавать документ начали в июле 2016. Над стратегией трудились специалисты из Сколково и академии наук республики. Руководители рабочих групп отчитались перед главой региона о том, как идет работа в их направлениях.



«В первую очередь нужно решать проблемы развития инвестиционной и информационной сфер деятельности. Это те точки, воздействие на которые должно изменить негативно-ожидаемую динамику в будущем. Стратегические инициативы по активизации инвестиционной деятельности связаны с развитием внутреннего предпринимательства, коопераций и поиском лучших практик во внешней среде», - считает директор ГАНУ «Институт стратегических исследований РБ» Дмитрий Котов.

21 декабря

Ожидается, что к 2030 году в Башкортостане увеличится средняя продолжительность жизни. Также через 13 лет планируется достичь устойчивого прироста населения и сокращения числа мигрантов из республики. Главная цель формируемого документа - сделать жизнь в Башкортостане максимально комфортной для всех слоев населения.