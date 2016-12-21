Горсовет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год

Предполагается, что доходы и расходы города в 2017 году составят 19 миллиардов 400 миллионов рублей. Впервые за много лет бюджет будет спланирован без дефицита.

Прежде чем озвучить параметры главного финансового документа Уфы на следующий год, депутаты Горсовета ознакомились с итогами текущего года. Основные социально-экономические показатели демонстрируют уверенную стабильность. Особенность бюджета Уфы на 2017 год - он по-прежнему социально ориентирован, но впервые за много лет спланирован без дефицита.



Как отметили в Ревизионной комиссии Уфы, расходы бюджета на следующий год сформированы на основе 22 муниципальных программ, которые занимают 94% от общего объема расходов бюджета. Как подчеркнула глава ведомства Олия Порсева, это говорит о правильности всей финансовой политики столичных властей.



Глава администрации Уфы Ирек Ялалов, в свою очередь, подчеркнул, что в последние годы муниципальные власти развивают город и привлекают инвестиции в столицу при поддержке властей Башкортостана и федерального центра.



Отметим, что бюджет на 2017 год также прошел публичные слушания. В них приняли участие около 600 человек. Из них 17 пожелали выступить публично. Ряд предложений жителей войдут в главный финансовый документ Уфы.

22 декабря