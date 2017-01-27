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Башкирским предпринимателям стало проще регистрировать свои предприятия

Эта процедура стала быстрее. Многое ли меняет это новшество? И что думают об этом те, кто ведет свое дело?

 

Ирина Воробьева - начинающий предприниматель. Открывает салон красоты. Старт - удачный. По крайней мере, пока. С бюрократическими проволочками девушка еще не сталкивалась. Более того, в налоговой службе удалось зарегистрировать свое предприятие в рекордно короткие сроки - всего за 2 дня.

«Когда я подала заявку, я думала, что очень долго прожду ответа и меня очень удивило, когда через 2 дня пришло уведомление, что я сегодня смогу получить свои документы», - говорит предприниматель Ирина Воробьева.


Башкирским предпринимателям стало проще регистрировать свои фирмы. Сейчас этот процесс занимает не 5, как было прежде, а 3 дня. Что решают эти двое суток? Оказывается, для тех, кто ведет свое дело- многое. Когда, идет речь об участии в различных тендерах, конкурсах важен каждый час.

«На наш взгляд наиболее удобной и комфортный способ предоставления документов - это в электронном виде. На сегодня практически все юридические лица обладают электронной цифровой подписью и подают налоговую отчетность и поэтому никакого труда не составляет собрать пакет документов, наложить цифровую подпись и представить в налоговую службу», - говорит начальник межрайонной ИФНС России № 39 по РБ Альберт Карпов.


Однако, несмотря на все удобства подачи документов через интернет, таких желающих пока немного. Всего 7% от общего количества обратившихся в налоговую службу. Эксперты связывают это с рядом причин.

«Предприниматели у нас все-таки более возрастная категория. Молодежь мало идет в предпринимательство, это конечно, минус. А информационные технологии, это все-таки молодежи ближе, сейчас популяризация идет по привлечению к работе молодежи, они-то и будут пользоваться», - уверена коммерческий директор БРО «Опора России» Ляйсан Николаева.


Между тем, если у вас есть электронная подпись, оформление заявки с помощью интернет - сервиса не займет много времени.

В ведомстве также напоминают: кроме межрайонной инспекции налоговой службы России №39 по РБ, которая располагается по улице Красина, документы также можно подать в любое отделение МФЦ.



Айгуль Ташбулатова



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